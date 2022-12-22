«الوحدة» الليبية تتحدث عن اختراق إلكتروني لحساب وزيرة خارجيتها

نفت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، ما نُسب إليها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وقالت إنه «تعرض لعميلة اختراق، وكل ما نُشر عليه بيانات مغلوطة ومزورة».

واعتبرت المنقوش، في بيان اليوم (الخميس)، أن «ما حدث من استخدام لأساليب غير شريفة وشخصنة الأمور بطريقة غير أخلاقية هدفه التأثير على مواقفنا»، وقالت إنها «ما زالت مستمرة في أداء عملها رغم كل هذه الحملات، ومؤمنة بما وصفتها بقضيتها الوطنية تجاه البلاد»، مشيرةً إلى أنه تمت مباشرة التحقيقات، و«سنتخذ الإجراءات كافة لمنع حدوث هذه الأعمال مرة أخرى ومحاسبة المسؤولين عليها».

وكان بيان منسوب إلى المنقوش عبر حسابها الرسمي «تويتر» في ساعة مبكرة من صباح اليوم، قد تناول «استنكارها بشدة بخصوص تسليم ضابط الاستخبارات أبو عجيلة المريمي للولايات المتحدة»، ورأت أن هذه العملية «لا تمثل وزارة الخارجية، التي نفت علاقتها بحادثة الاختطاف».

وقالت حكومة الدبيبة في بيان مقتضب، إن عدداً من المواقع الليبية، لم تحددها، تعرضت لهجوم إلكتروني، مكتفيةً بالقول إن الشركة القابضة للاتصالات أشارت إليه، مشيرةً إلى حدوث ما وصفته بخرق أمني للحساب الرسمي للمنقوش على منصة «تويتر»، وأوضحت أن الفرق الفنية تعمل على استرداد الحساب والتواصل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن نشوب خلاف بين الدبيبة والمنقوش بسبب تسليم أبو عجيلة، وقالت إن المنقوش «تتعرض لضغوط من رئيس الحكومة للخروج في تصريحات صحافية وتأييد موقفه، ورأت أنها تُخوَّف من التضحية».

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات فقط من إعلان وزارة الخارجية استعادة حسابها على «تويتر» بعدما وصفتها بحادثة الاختراق التي حدثت له، وقالت إنها باشرت بالتحقيق تجاه المتورطين واتخاذ الإجراءات بحقهم بالتعاون مع السلطات المختصة.

وهنأ الدبيبة، الشعب الليبي بمناسبة ذكرى «عيد الاستقلال»، متمنياً أن تعود على الشعب الليبي بما يحقق أمانيه وتطلعاته في السلام والاستقرار.

في سياق آخر، تفقد فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، اليوم (الخميس)، أعمال الصيانة والتطوير لمقر مجلس النواب بمدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، كما بحث في مدينة سرت مع وزير دفاعه احميد حومة، سبل دعم وزارة الدفاع وتوفير الإمكانيات اللازمة لها وتدريب وتأهيل عناصرها لتعزيز أمن وحماية الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية لشبكات تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

وحسب بيان لباشاغا، فقد شدد على ضرورة التنسيق المشترك وتبادل التقارير والمعلومات الأمنية المفصلة بين وزارة الدفاع والأجهزة المختصة وإداراتها لتعزيز التعاون الأمني بالمنافذ وإحكام السيطرة على الحدود الجنوبية خاصة، والمحافظة على التراب الليبي من التعدي والاختراق.

في غضون ذلك، واصلت تركيا إرسال المزيد من طائرات الشحن العسكرية إلى مدينة مصراتة بغرب البلاد، حيث رصدت وسائل إعلام محلية هبوط طائرتي شحن عسكرية تركية؛ في مطاري الكلية الجوية وقاعدة الوطية، لليوم الثالث على التوالي.

والتقى وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، نظيره التركي فخر الدين ألطون، بعد وصوله إلى العاصمة طرابلس للمشاركة في افتتاح أعمال منتدى طرابلس للاتصال الحكومي المنعقد ضمن فعاليات اختتام احتفالية «طرابلس عاصمة الإعلام 2022».