رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية يصل طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2022

وصل رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إلى العاصمة طرابلس للمشاركة في افتتاح أعمال منتدى طرابلس للاتصال الحكومي المنعقد ضمن فعاليات اختتام احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام 2022.

وبينت منصة”حكومتنا” أنه كان في استقبال المسؤول التركي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

وافتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، معرض ليبيا للإعلام “تيفا اكسبو 2022 ” ، والذي يقام بمعرض طرابلس الدولي، ضمن أيام طرابلس الإعلامية.

ويأتي معرض ليبيا للإعلام “تيفا اكسبو 2022″، ضمن الفعاليات الختامية لحدث طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022، التي تتضمن عقد منتدى طرابلس الدولي للإتصال الحكومي، وملتقى صناع المحتوى العرب، وإعلان جائزة السرايا الحمراء الدولية لصحافة السلام، واحتفال إحياء الذكرى الواحدة والسبعين للإستقلال.