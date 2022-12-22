المؤسسة الوطنية للنفط تُكثف أنشطتها الاستكشافية بداية من 2023

العنوان-طرابلس

قالت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، اليوم الخميس، أنه مع قيام شركات النفط الدولية مثل ريبسول بتوسيع أنشطتها الاستكشافية داخل ليبيا، تسعى شركة السرير للعمليات النفطية إلى حفار التنقيب البري الجديد لحوض سرت حيث تكثف المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أنشطة الاستكشاف في بداية عام 2023.

وأضافت الصحيفة أن النفط الليبي في وضع جيد يمكّنه من زيادة الإنتاج النفط وفي الوقت نفسه أدت عوامل مثل جائحة COVID-19 إلى اانخفاض في المشاريع القديمة والسياسات المتعلقة بتحويل الطاقة إلى تعطيل أنشطة التنقيب والإنتاج في ليبيا مما أدى إلى تراجع إنتاج النفط.

وأشارت الصحيفة إلى أن توفر الأحواض البرية في البلاد التي لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير فرصًا هائلة لليبيا وذلك لتعزيز إنتاجها واستثمار مواردها الطبيعية مع تزايد الطلب على الغاز الطبيعي بسرعة في جميع أنحاء العالم، تتمتع الأحواض البرية الليبية بإمكانيات فريدة للتخفيف من أزمة الطاقة الحالية في البلدان الأوروبية المجاورة.