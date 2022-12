أبو شلبي: اتهام الدبيبة لنظام القذافي وتحميله مسؤولية وصم ليبيا بالإرهاب محاولة لإقصاء سيف الإسلام

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب صلاح أبو شلبي أن انتقاد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة نظام القذافي وتحميله المسؤولية عن وصم ليبيا بالإرهاب كما يزعم ليس إلا محاولة لإيجاد مبرر منطقي لنفسه أمام الغضب الشعبي إزاء تسليم أبو عجيلة، فضلًا عن كونها قد تكون عملية إقصاء مبكرة لأحد منافسيه بالسباق الرئاسي.

أبو شلبي، وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” قال: “ربما يتعلق الأمر بمحاولة إقصاء سيف الإسلام من الترشح للرئاسة، وهو الأمر الذي قد يكون جرى بمباركة بعض الدول الغربية التي أعلنت من قبل اعتراضها على خوض القذافي الابن السباق الرئاسي”.

ورأى أبو شلبي أن شعبية الشخصيات المتصدرة للمشهد السياسي كافة تتآكل، بما في ذلك سيف الإسلام، قائلًا: “نعم، ابتعاده عن صناعة القرار احتفظ له ببعض الشعبية، مقارنة بالآخرين، إلا أن اختفاءه عن الأنظار منذ إعلان ترشحه، نهاية العام الماضي، يستنزف رصيد شعبيته”.

