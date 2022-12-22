الحكومة الليبية المكلفة تبحث حل مشاكل ومختنقات البلديات في منطقة البطنان

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً مع عمداء بلديات منطقة البطنان ( طبرق، مساعد، البردي، مرسى الدفنة، الوفاق ) وبلدية أم الرزم، بحضور نائبه علي القطراني، وعدد من وزراء حكومته.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن الاجتماع تناول ملف الخدمات العامة والاستماع إلى مشاكل ومختنقات البلديات والاحتياجات الضرورية للمواطنين خصوصاً في الجوانب الخدمية والتنموية.

وأصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة تعليماته لوزراء التربية والتعليم والأشغال العامة والحكم المحلي لحصر المختنقات التي تعاني منها جميع البلديات وإعداد تقرير شامل عن قطاعات التعليم والصحة والكهرباء وشبكة المياه والصرف الصحي وحصر المشاريع الخدمية المتوقفة والشروع بصورة عاجلة في وضع الحلول والمقترحات تحت إشراف ومتابعة نائب رئيس الوزراء.

من جهتهم رحب عمداء البلديات بزيارة باشاغا، ووقوفه على المشاكل والمختنقات التي تعاني منها البلديات، مؤكدين دعمهم للحكومة الليبية وتنفيذ تعليماتها من أجل تحقيق أهدافها الرامية لتحسين جودة الحياة والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المناطق والبلديات.

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