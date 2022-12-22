شركة الكهرباء: صيانة الوحدة الغازية السادسة بمحطة الزاوية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء القيام بأعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” القيام بأعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة التي قاربت على الانتهاء لتساهم في دعم الشبكة الكهربائية والرفع من قدرتها الإنتاجية.

وأشارت الشركة إلى تواصل العمل على إجراء الصيانات والعمرات الجسيمة لعدد من وحدات الإنتاج في مختلف المناطق.

وفي سياق منفصل أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من أعمال صيانة وإعادة تأهيل محطة كهرباء ابار مجي (1) جهد 11 ك. ف بمدينة ترهونه، بعد تهالكها وتشغيلها بدون أجهزة وقاية لفترة طويلة.