باشاغا يتفقد العمل في محطتي تحلية المياه والبخارية في طبرق

العنوان- طبرق

تفقد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، سير العمل بمحطتي تحلية المياه والبخارية والكورنيش بمدينة طبرق.

ويأتي ذلك ضمن جدول أعمال زيارة باشاغا لمدينة طبرق رفقة نائبه، علي القطراني، وعدد من الوزراء بالحكومة.

وأوضحت الحكومة أن باشاغا تابع سير العمل بمحطة تحلية المياه بمدينة طبرق والتي ظلت على مدى سنوات تعاني من الأعطال وتحتاج إلى صيانة عاجلة وتطوير لتصل المياه إلى جميع المواطنين.

وأكد باشاغا على اهتمام حكومته بتحسين الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء وحل المشاكل التي تواجه هذه القطاعات ورفع مستوى الأداء بالمرافق الخدمية في كافة أرجاء البلاد.

وشملت الزيارة محطة طبرق البخارية حيث وقف على أداء الوحدة الأولى بالمحطة والتي دخلت إلى الخدمة مؤخراً، موجهاً باستكمال العمل ببقية الوحدات لتساهم في تحسين الشبكة العامة للكهرباء.

كما شملت الزيارة كورنيش طبرق أحد مشاريع البلدية والذي سيكون متنفساً لأهالي المدينة ومكاناً للترفيه.