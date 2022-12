الشيباني: الدبيبة تضررت شعبيته بسبب اتهامه لنظام القذافي وتحميله المسؤولية عن وصم ليبيا بالإرهاب

ليبيا – عزا عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أسباب صمت أنصار القذافي ونجله سيف الإسلام عن الرد على اتهامات عبد الحميد الدبيبة لنظام القذافي وتحميله المسؤولية عن وصم ليبيا بالإرهاب إلى أسباب عدة؛ في مقدمتها الإقرار بحق الجميع، بمن فيهم الدبيبة، بأن يقول كلمته، سواء مدحًا أو ذمًا بحق نظام سابق استمر لأكثر من أربعين عامًا في الحكم.

الشيباني وفي تصريح، لصحيفة “الشرق الأوسط” لم يستبعد ظهور أصوات تندِّد بما ذكره الدبيبة، خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن قطاعًا كبيرًا من أنصار القذافي يتعاطون مع الأمر من زاوية أن الراحل شخصيته معروفة للجميع داخل ليبيا وخارجها، وأن أي حديث جديد حوله وحول نظام حكمه لن يقدم أو يؤخر شيئاً، ولذا فضّلوا التركيز على قضية تسليم أبو عجيلة.

ورغم توافقه وما يطرحه عدد من المراقبين بأن العلاقة بين أنصار القذافي والدبيبة لم تشهد أي توتر منذ تولّي الأخير الحكومة، يتوقع الشيباني تضرر شعبية رئيس الحكومة بدرجةٍ ما، بسبب تصريحاته بخصوص أنصار النظام السابق، مرجعًا تغيّر لغة الدبيبة إلى تقلبات السياسة.

