ليبيا تحتل المركز الثاني أفريقياً في إنتاج النفط خلال نوفمبر

احتلت ليبيا المركز الثاني أفريقياً في إنتاج النفط خلال شهر نوفمبر، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”.

وخسرت ليبيا المركز الأول لصالح نيجيريا، بعد تراجع إنتاجها للنفط بـ32 ألف برميل ليصل إلى 1.133 مليون برميل يومياً خلال شهر نوفمبر.

فيما صعد إنتاج النفط في نيجيريا بنحو 92 ألف برميل، ليستقر عند 1.158 مليون برميل يومياً.

وذكر التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، انخفاض إجمالي إنتاج النفط في دول المنظمة إلى 28 مليون و826 ألف برميل يومياً، خلال نوفمبر، مقارنة بـ 29 مليون و570 ألف برميل يومياً عن شهر أكتوبر.

وكان تحالف أوبك بلس، أعلن في وقت سابق خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً بدءاً من نوفمبر الماضي وحتى نهاية العام الجاري، لكنه استثنى ليبيا من تنفيذ هذا القرار.

ووفقاً لما أعلنته مؤسسة النفط الليبية اليوم الخميس، بلغ إنتاج النفط الخام مليون و 230 ألف برميل، كما بلغ إنتاج المكثفات 57 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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ودعت مؤسسة النفط الليبية في مستهل الشهر الجاري، شركات النفط العالمية التي وقعت معها اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز إلى رفع القوة القاهرة المعلنة من طرفها.

ووعدت المؤسسة الشركات بمساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة بالتعاون مع الجهات المدنية والعسكرية التابعة للدولة الليبية.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الدعوة تأتي في ظل مساعيها إلى رفع القوة القاهرة بعد متابعة وتقييم موضوعي مبني على تحليل واقعي ومنطقي للوضع الأمني الذي بدأ يتحسن بشكل كبير، وأدى إلى مباشرة أعمال الحفر في مواقع كانت من الصعوبة بمكان العمل فيها في الماضي القريب والتي يتواجد بها الآن عدد كبير من الشركات الخدمية العالمية.