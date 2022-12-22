المنقوش: مستمرة  في أداء عملي لأني مؤمنة بقضيتي الوطنية اتجاه بلدي

قالت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في حكومة عبدالحميد الدبيبة، إن حسابها الشخصي وحساب وزارة الخارجية التابعة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعرض لعملية اختراق.

وأضافت المنقوش، عبر حسابها على “تويتر”:” أنه تم نشر بيانات مغلوطة ومزورة على حسابي الشخصي وحساب وزارتي”.

ولفتت المنقوش، إلى أن ما حدث من استخدام لأساليب غير شريفة وشخصنة الأمور بطريقة غير أخلاقية هدفه التأثير على مواقفنا.

وتابعت المنقوش:” لازلت مستمرة في أداء عملي رغم كل هذه الحملات، ومؤمنة بقضيتي الوطنية اتجاه بلدي”.

واستطردت المنقوش:” لقد باشرنا في التحقيقات، وسنتخذ كافة الإجراءات لمنع حدوث هذه الأعمال مرة أخرى ومحاسبة المسؤولين عليها”.