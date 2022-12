ليبيا – نقل المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح دعوته إلى مجلس الدولة الاستشاري.

ووفقًا لتصريح صحفي أدلى به بليحق اطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد دعا المستشار صالح مجلس الدولة الاستشاري إلى تغليب مصلحة الوطن باستئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين.

وأضاف المستشار صالح: إن هذا الاستئناف من شأنه استكمال التوافق على مواد قليلة متبقية من مسودة الدستور للمضي قدمًا بإنهاء مرحلة حرجة من تاريخ الوطن.

Shares

The post المستشار صالح: لا بد من استكمال التوافق على مسودة الدستور مع الدولة الاستشاري first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية