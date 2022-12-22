ليبيا.. نجلاء المنقوش: مستمرة في عملي رغم كل الحملات

أصدرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، بيان بشأن تعرض حسابها الشخصي وحساب وزارة الخارجية على موقع تويتر للاختراق.

وقالت المنقوش، في البيان إن الحسابان نشر عليها بيانات مغلوطة مزورة بعد تعرضهما للاختراق، مشيرة إلى أن ما حدث من استخدام لأساليب غير شريفة وشخصنة الأمور بطريقة غير أخلاقية هدفه التأثير على مواقفنا.

وأضافت: لازلت مستمرة في أداء عملي رغم كل هذه الحملات، ومؤمنة بقضيتي الوطنية تجاه بلدي، لقد باشرنا في التحقيقات، وسنتخذ كافة الإجراءات لمنع حدوث هذه الأعمال مرة أخرى، ومحاسبة المسؤولين عليها.

ونشر حساب نجلاء المنقوش، منشورين استنكر فيهما تسليم أبوعجيلة للولايات المتحدة للتحقيق في قضية لوكربي، وتضمن مطالبة النائب العام بسرعة إجراء تحقيقات لكشف المتورطين في اختطافه.

إلا أن منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة لوحدة، أعلنت عدم صحة المنشورين، وتعرض الحساب وعدد من المواقع الليبية لهجوم إلكتروني كشفت عنه الشركة القابضة للاتصالات.

كما تعرض حساب وزارة الخارجية أمس الأربعاء على موقع تويتر للاختراق ونشر عليه بيان استنكر فيه خطف المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن عملية التسليم تنافي القانون الدولي لحقوق الإنسان​​ والقوانين والتشريعات الليبية.

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إلا أن وزارة الخارجية أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجود خلل في حسابها الرسمي على تويتر مؤكدة أن كل ما يُنشر به لا يُمثل رأي الخارجية الليبية.