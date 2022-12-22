السفير الفرنسي: التقيتُ ناشطات ليبيات يمثلن «المرأة المتحمسة» للمستقبل

التقى السفيرَ الفرنسي لدى ليبيا “مصطفى المهراج”، مجموعة من ناشطات المجتمع المدني في ليبيا، بمقر السفارة في طرابلس.

وقال المهراج، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” استقبلتُ في السفارة وفداً من النساء الناشطات في جمعيات المجتمع المدني ومن بينهن مرشحات الانتخابات في المستقبل”.

وأضاف:” أنه التقى المرأة المتحمسة التي لها مكانها في ليبيا المستقبل”.

وأوضح أنه التقى مديرة مكتب تمكين المرأة بالمنظمة ملاك العجيلي برفقة نساء صانعات السلام.

وتناول اللقاء، سبل دعم وتطوير المرأة في الدولة الليبية في مجال التعليم والإدارة ومشاركتها في الانتخابات .