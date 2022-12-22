وهيبة: المصالحة مشروع مجتمعي وليس سياسياً أو اقتصادياً فقط

قالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن المجلس يعتزم عقد المؤتمر الأول للمصالحة في ليبيا بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية في ليبيا.

وأضافت وهيبة، في تصريحات صحفية، أن المصالحة مشروع مجتمعي وليس سياسيا أو اقتصاديا فقط، بل هي مشروع يتسم بالتكاملية والمشاركة المحلية الواسعة.

ولفتت وهيبة، إلى أن المجلس يدعو إلى التركيز على إنهاء المراحل الانتقالية والوصول للانتخابات لتجنب تكرار مشكلة الانقسام.

وأطلق المجلس الرئاسي، في وقت سابق، مبادرة لحل الانسداد السياسي تنطلق من لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة النواب والدولة والرئاسي، بالتنسيق مع المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي”.