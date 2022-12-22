الفارسي: الولاء القبلي لدى غالبية الشعب الليبي دافع قوي لعدم انخراطهم في مئات الأحزاب

أعتبر أستاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي أن ليبيا تحتاج إلى وقت وعمل دؤوب حتى يمكن التحدث عن تجربة حزبية ناجحة ويمكن المجاهرة بدورها.

الفارسي، وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، أشار إلى أن النواة الأولى لمشاركة الأحزاب في السلطة لأول مرة في ليبيا في انتخابات المؤتمر الوطني الليبي 2012 والتي أظهرت تدني شعبية الأحزاب.

وأوضح أن الأرقام الرسمية الصادرة عن المفوضية العليا لانتخابات أشارت لتنافس 350 مرشحا عن القوائم الحزبية على 80 مقعدا، في حين قفزت المشاركة الفردية إلى 2600 مرشح على 120 مقعدا، وهو ما يؤكد عزوف الليبيين منذ نشأة الأحزاب عنها.

وأرجع ارتفاع عدد المستقلين تجاه الأحزاب إلى غياب التنمية السياسية وسنوات القهر والظلم وتخوين الحزبية في عهد نظام معمر القذافي، فضلا عن غياب برامج حقيقية وواضحة للأحزاب.

وأردف أن التنشئة السياسية لنظام القذافي والتي ما زال كثير من الليبيين مؤمنين بها تحرم العمل الحزبي وتسبب في عزوف الليبيين عن الانخراط في أحزابهم الوليدة، إلى جانب عدم جاهزية هذه الأحزاب للاستقطاب بسبب افتقادها للكوادر القادرة على حشد التأييد ووضع السياسات.

الفارسي أوضح أن الولاء القبلي لدى غالبية الشعب الليبي دافع قوي لعدم انخراطهم في مئات الأحزاب الوليدة، بالإضافة إلى غياب دور المعارضة -التي عادت من المنفى بعد 2011 – في نشر ثقافة الأحزاب وتوعية المواطنين بجدواها.

وأشار إلى أن اعتقاد المواطن الليبي بأن هدف الحزبية هو الوصول للحكم ربما يكون من أهم الأسباب، وأن هذا لا يحدث عادة في الحكم الديمقراطي، محملا المسؤولية أيضا لمؤسسي الأحزاب أنفسهم لقصورهم في الوصول إلى الشارع، كما أن غياب الإمكانيات والوسائل الإعلامية لإقناع الناس وتثقيفهم وحشدهم يبقي الأحزاب في عزلة.

واختتم أن غموض خطط بعض الأحزاب أو اجترار وتكرار الأهداف التي يطرحها المنافسون قد أفرغها من محتواها، كما أن المجتمع الليبي لا يعرف غالبية مؤسسي الأحزاب، خاصة مع معاداة الخطاب الديني للحياة الحزبية، وخذلان الكيانات المتكونة خارج ليبيا للمضطهدين مما دفع المجتمع للشعور بالإحباط بخوض تجربة الأحزاب.