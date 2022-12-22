إجلاء 290 مهاجراً من ليبيا إلى مالي والسودان

أجْلت المنظمة الدولية للهجرة 290 مهاجراً غير نظامي من ليبيا إلى دولتي السودان ومالي، ضمن برنامج «العودة الإنسانية الطوعية»، وذلك عبر رحلتين مستأجَرتين غادرتا من سبها وطرابلس على التوالي.

ونوهت المنظمة في بيان لها اليوم (الخميس)، إلى أنه قبيل مغادرة المهاجرين البلاد، أُجريت لهم فحوصات طبيبة، وكذلك «فحوصات الحماية» من وحدات المنظمة الدولية للهجرة المعنية بهذا الشأن.

وكانت السلطات الليبية قد سهّلت ترحيل آلاف المهاجرين براً وجواً إلى دول عربية وأفريقية، خلال العام الجاري. وتقول المنظمة الدولية للهجرة، إنه تم ترحيل أكثر من 20 ألف مهاجر منذ بداية 2021 حتى الشهر الماضي، وسط غموض حول مصير المئات بين مفقود وغريق في البحر المتوسط.

وتقول المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن خفر السواحل الليبي اعترض قرابة 23 ألف مهاجر غير نظامي منذ بداية العام حتى الشهر الجاري، مشيرةً إلى أن قواته أعادت من البحر 900 مهاجر خلال الأسبوعين الماضيين فقط.

وأوضحت المفوضية أنها أجْلت منتصف الشهر الجاري 174 مهاجراً، بينهم أطفال ونساء إلى دولة رواندا، «حيث سيتلقون هناك دعماً في مراكز الطوارئ»، منوهةً إلى أن مراكز الإيواء الليبية تضم قرابة أربعة آلاف مهاجر، من بينهم 1300 مهاجر تُعنى بهم الأمم المتحدة.

ولا تزال أفواج المهاجرين تتدفق على ليبيا عبر الصحراء المترامية، من دول أفريقية كثيرة. ويعلن «اللواء 444 قتال» أن قواته من وقت إلى آخر تتصدى لمهربي البشر، مشيراً إلى أنها «مستمرة في دك معاقل المهربين في عمقِ الصحراء الليبية».

وكان قد أفاد بأنه تمكن، بعد اشتباكات مباشرة مع المهربين، من ضبط 6 سيارات، والقبض على 7 من قياداتهم، بالإضافة إلى توقيف 150 مهاجراً غير نظامي من جنسيات مختلفة، بينهم نساء، بعدما تسللوا عبر الحدود الليبية، بقصد البقاء في البلاد، أو العبور إلى الشاطئ الأوروبي.