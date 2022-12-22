وزير داخلية إيطاليا السابق: أوروبا يمكنها من خلال «التمويلات» المطالبة بحكومة موحدة في ليبيا

اعتبر وزير الداخلية الإيطالي السابق ماركو مينيتي، أن قارة أفريقيا آداة للمنافسة بين الدول الكبرى، مؤكدا أن روسيا حاضرة في مالي والصين في أفريقيا الغربية، وتركيا في ليبيا.

وقال مينيتي، في حوار مع صحيفة “ايل فوليو” الإيطالية، إن المناطق غير المستقرة في أفريقيا في منطقة المغرب ومنها ليبيا.

ولفت إلى أن ليبيا ليست بلد انطلاق بل بلد ترانزيت، واليوم هناك حكومتان متنافستان في ليبيا”، متابعا:” أرى أن أوروبا يمكن أن تسعى للمطالبة بحكومة موحدة في ليبيا عبر استخدام التمويلات كسلاح للضغط السياسي”.

وطالب مينيتي، بغلق مراكز الاحتجاز عبر خطة تشمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وذلك لإنشاء ممرات إنسانية قانونية.

وأشار إلى أن وجود الروس والصين في أفريقيا ليس صدفة، مشدداً على وجوب تصرف أوروبا بوحدة أكثر.

وكان ماركو مينيتي، وزير الداخلية السابق في عام 2017، أول من اقترح قانون التنظيم الذاتي للمنظمات غير الحكومية، وقال: أشارك ماتيو بينتيدوسي، وزير الداخلية الحالي، في اختياره لمنح المنظمات الإنسانية التي تتعامل مع قواعد الإنقاذ البحري قوانين”.

وتابع:” كانت المنظمات غير الحكومية تدير 40 في المائة من التدفقات، واليوم يصل الرقم إلى 10 في المائة فقط”.

وتحدث مينيتي، عن مخاطر عدم الاستقرار في المغرب وأفريقيا، قائلاً:” في هذه الساعات تجاوزنا العتبة السياسية والنفسية لنحو 100 ألف حالة وصول في بلادنا، وإذا تواصل الأمر فإنه مع السنه القادمة من الممكن أن يلامس الرقم 150 ألف حالة مع العودة لأرقام 2015، الهجرة يجب مراجعتها”.

وأضاف مينيتي، وهو حالياً رئيس منظمة ميد أور الإيطالية، أن التحدي الرئيسي الحالي يتمثل في النجاح في إدارة هذه التدفقات، وفقاً لموقع “ديكود 39″ الإيطالي”.

وشدد على ضرورة وجود استجابة أوروبية فورية مع خطة لأفريقيا و قانون جديد حول الهجرة في إيطاليا. وأضاف: ينبغي التحرك بهدؤء لأن الموقف معقد.