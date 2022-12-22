للمشاركة في «منتدى طرابلس للاتصال».. اللافي يستقبل نظيره التركي

استقبل وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، الذي وصل العاصمة طرابلس اليوم الخميس، وفقا لمنصة «حكومتنا».

وقالت منصة «حكومتنا» عبر حسابها على «فيسبوك» أن زيارة ألتون تأتي للمشاركة في افتتاح أعمال منتدى طرابلس للاتصال الحكومي المنعقد ضمن فعاليات اختتام احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام 2022.

وكان اللافي وألتون وقعا في 3 أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام، شملت أربعة بنود هي: «مجالات الإعلام والاتصال الحكومي، والتعاون في تبادل المحتوى المرئي، ومكافحة الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي، والتشجيع على رفع مستوى التعاون بين وكالات أنباء البلدين»، حسبما ذكر اللافي عبر حسابه على «تويتر» يومها.

وكان مصدر في وزارة الخارجية الليبية، أكد أن وزراء الإعلام العرب توجهوا باعتذارهم عن تلبية دعوة وزير الدولة في حكومة الدبيبة، وليد اللافي لحضور اجتماع كان مقرراً في طرابلس، مستنكرين حضور وزير الإعلام التركي للاجتماع.