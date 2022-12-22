العرفي: الجيش الوطني يملك تغيير الواقع

قال عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن “القوات المسلحة تملك تغيير الواقع، بعدما حُرمت من تطهير طرابلس من التشكيلات المسلحة”.

وأضاف العرفي، في تصريحات في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، أن “المليشيات تغولت بتمويل المحافظ المقال للمصرف المركزي الصديق الكبير، وأصبحت تُملي شروطها على رئيس مجلس الدولة خالد المشري”.

وتابع:” نحن لا نستطيع فرض سيطرتنا على أي وزارة في طرابلس، ولا يُعقل الجلوس مع المليشيات أو التحاور والتفاوض معهم”.

ولفت العرفي، إلى أن “رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج مسؤول عن شرعنة هذه المليشيات، وتمكينها، وجعلها من الكوادر الأمنية للدولة”.

وتابع: ”هؤلاء نقلوا الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ووضعوها وسط المدنيين، ويمنعون كل من يريد الدخول إلى العاصمة، أو المنطقة الخضراء التي أسسها رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة”.