أمن بنغازي: ضبط شخص قام بالاعتداء على مواطن بواسطة (كلب)

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة بوعطني تمكن من ضبط شخص قام بالاعتداء على مواطن بواسطة (كلب).

وأوضحت المديرية أن الكلب قام بعضِّ المواطن داخل مستودع لبيع غاز الطهي مما استدعى دخوله إلى المُستشفى.

وأكدت المديرية أن مواطنًا اشتكى ضد أحد الأشخاص لقيامه بالاعتداء عليه وضربه وكان بحوزته حيوان (كلب) وقام الشخص سالف الذكر بتحريض الكلب على المواطن وعضه داخل مُستودع لبيع غاز الطهي.

وأفاد الشاكي وهو يعمل في مستودع لبيع غاز الطهي أن سبب المشاجرة بعد أن أخبر الشاكي أنه لا يتوفر غاز، وشاهد الشاكي عدد مركبتين نوع كنتر يقمن بنقل إسطوانات غاز من المستودع لبيعها بالسوق السوداء فاحتد النقاش بينهم وأدى إلى الاعتداء على الشاكي.

وذكرت المديرية أن رئيس المركز عميد أحمد النعاس أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وعقب تقنين الإجراءات وأخذ الإذن من النيابة العامة وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات ملازم فرج الفاخري تم انتقال أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة بمنطقة شبنة.

وأفادت التحريات بتواجد الشخص المطلوب بمنطقة الحدائق وبالتعاون مع لجنة التحري والقبض المُشكلة من قبل مدير أمن بنغازي تم ضبط الشخص المطلوب والانتقال به إلى المركز.

وأوضحت المديرية أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى (م.ص.ف) من مواليد 1999 وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعه بمؤسسة الإصلاح والتأهيل بسجن الكويفية.