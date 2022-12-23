بليحق : لا صحة لإغلاق مجلس النواب وإفراغ محتوياته

دعا المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، كافة وسائل الإعلام إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة التي يتم تداولها حول إغلاق مجلس النواب وإفراغ محتوياته.

وقال بليحق في تدوينة على تويتر، “ننفى ما يتم تداوله ونشره من أخبار عارية عن الصحة من خلال عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إغلاق مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي أو إفراغه من محتوياته أو الاعتداء عليه”.

وكانت بعض الصفحات قد تداولت مساء الخميس زعمت أنها لإغلاق قوات لمجلس النواب وإفراغها لمحتوياته.

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