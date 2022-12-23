قال مدير إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عاشور المرابط:” لا ننصح بإغلاق المدارس بسبب انتشار فيروس المخلوي التنفسي أو فرض حظر لأن الأمر لا يحتاج إلى ذلك.

بالنسبة للوضع الصحي في مناطق الجنوب، قال المر ابط، في تصريحات صحفية:” يوجد انتشار للفيروس وهو وضع موسمي وطبيعي للإصابة، بالنسبة للإنفلونزا أو الفيروس المخلوي التنفسي ينشط مع بداية الشتاء أو الربيع”.

ولفت إلى أن الوضع ليس كارثيا، وهناك دول أخرى تعاني من هذا الفيروس.

وأضاف:” أخذنا مسحات من سبها ومناطق الجنوب عن طريق فرق الرصد والاستجابة الموجودة في المنطقة وأظهرت النتائج أن أغلب الحالات مصابة بإنفلونزا “تايب اي”.

بالنسبة للإنفلونزا وفيروس المخلوي التنفسي، أكد أن أعراضها تشبه أعراض فيروس كورونا.

وتابع:” أخذنا عينات من مناطق أخرى في البلاد من مدن المنطقة الشرقية والغربية والوسطي وأغلب النتائج أظهرت أنها إنفلونزا “تايب اي”، أو الفيروس المخلوي، وهذه الفيروسات ليست بجديدة وتنشط في فصل الشتاء، ولم تسجل حتى الآن حالات وفاة بسبب هذه الفيروسات إلا الذين يعانون من مضعفات أخرى”.

وأشار إلى أن بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، نشرت أن الوضع كارثي في سبها وتسجيل حالة وفاة، وتحققنا من هذه المعلومات وهذا غير صحيح.

ونوه بأن فرق الرصد والاستجابة سواء فى منطقة الجنوب أو في المناطق الأخرى تتابع باستمرار الوضع الوبائي.