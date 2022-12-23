الخارجية والدفاع بمجلس النواب تعربان عن رفضهما إعلان مصر ترسيم حدودها البحرية

العنوان – طبرق

أكدت لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس النواب، اليوم الجمعة، عن رفضهما قيام مصر بإعلان ترسيم الحدود البحرية الغربية من جانب واحد.

واعتبرت اللجنتان في بيان مشترك أن هذا الإعلان انتهاك للسيادة الليبية لا يمكن القبول به، وتجاوزا لروح الأخوة وحسن الجوار.

وأبدت لجنة الخارجية والدفاع استغرابهما لإعلان جمهورية مصر من جانب واحد ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا وبدون أي مشاورات مسبقة.

وأفادت اللجنتان أن هذه الخطوة في هذا الوقت الصعب الذي تمر به البلاد يعد انتهاكًا للمصالح الليبية في المتوسط.

وبينت أن ترسيم الحدود الذي أعلنته مصر ترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي يتعدى بشكل واضح على الحدود الليبية البحرية.

وأعلنتا رفضهما لذلك الإعلان، مجددة طلبهما من الجانب المصري بضرورة التراجع الفوري عن إعلانه.

ولفتت اللجنتين إلى أن ذلك يسيء للعلاقات التاريخية بين البلدين حيث يتوقع من مصر مراعاة الظروف السياسية التي تمر بها ليبيا.

وأضافت أن الإعلان في حد ذاته يعتبر سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين حيث كانت مصر دوما سندا لليبيا في أوقات الأزمات.

وشددت اللجنتين بأن ترسيم الحدود يكون عبر مفاوضات تضمن المصالح المتبادلة للبلدين ووفقا لمبادئ الأمم المتحدة وقوانين البحار.