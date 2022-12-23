البركي: الفساد والانسداد السياسي سيقود الجيش إلى إنتاج «الحل الأخير»

قال المرشح البرلماني عبد الرحيم البركي، إن البيئة المناسبة للفساد المالي، وانتشار الأمراض بدون رعاية صحية، وما يسمى بالانسداد السياسي واستمرار التدخل الخارجي ومنع أي تقارب ليبي أو أي اتفاق ليبي، وغيره كثير هو ما سيقود الجيش وفعاليات الشعب الليبي في أغلب المناطق إلى إنتاج الحل الأخير والصعب لأجل الوصول للحل الأمثل”.

وحذر البركي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من العناد وعدم اعترافنا ببعضنا، وشخصنة المؤسسات الوطنية، وتكميم الأفواه، وتخوين من تمسك بخيار الجيش.

ونبه إلى خطورة الاعتراف بالارهاب في مكان دون آخر، وإعادة تدوير المجموعات المسلحة بإجراءات خارجية وداخلية، وإدارة بيت مال الليبيين بعقلية الجهوية، وتوجيه الصرف لدعم أشخاص بأسمائهم”.