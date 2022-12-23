بوشناف: أرجو من مجلس الدولة إعادة التشاور مع مجلس النواب

دعا مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف مجلسي النواب والدولة الاستشاري إلى استئناف الحوار بينهما.

وقال بوشناف في تدوينة عبر “فيسبوك”: “أرجو من أعضاء في مجلس الدولة إعادة النظر في موقفهم من التشاور مع مجلس النواب”.

وأضاف أن “قرارهم بتعليق التواصل كان مرجعه قانون إنشاء المحكمة الدستورية، هذا القانون لم يصدر بعد، صوّت عليه مجلس النواب ولكن باقي المراحل لم تستكمل وآخرها توقيع رئيس مجلس النواب على القانون والإذن بنشره في الجريدة الرسمية وهو ما لم يحدث حتى الآن”.