«حرکة الشعوب» التركي: لابد من خروج جميع المرتزقة من ليبيا

دعا حزب حرکة الشعوب الدیمقراطي التركي المعارض، لسياسات الرئيس طيب رجب أردوغان من بنغازي، جميع القوات العسكرية والمرتزقة إلى الانسحاب من ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للحزب، في بيان مساء الخميس، فإن وفدًا مؤلفًا من برلمانيين ومسؤولين بالحزب زاروا بنغازي بدعوة من حزب «حركة المستقبل الليبية».

وأجرى وفد حزب الشعوب الديمقراطي، خلال الزيارة، محادثات مع رئيس حركة المستقبل الليبية، وزير الخارجية الأسبق عبدالهادي الحويج ومسؤولين بالحزب.

وذكر البيان، أنه جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية السلام والأخوة والتضامن بين شعبي البلدين.

وكان لحزب الشعوب الديمقراطي، زيارة إلى نصب عمر المختار، أحد القادة البارزين في الكفاح من أجل الاستقلال الليبي، فيما عقد لقاءً مع مجموعة من المثقفين والكتاب والسياسيين والأكاديميين الليبيين في مركز بناء السلام وإدارة الأزمات، حيث جرى عقد ندوة تحت عنوان: «الاتفاقيات التركية مع حكومات طرابلس: أدوات للتدخل والهيمنة».

وتناول المشاركون خلال الندوة ضرورة انسحاب جميع القوات العسكرية الأجنبية من ليبيا، وإقامة سلام عاجل، وتقرير مصير الشعب الليبي من خلال إجراء انتخابات على أساس ديمقراطي.