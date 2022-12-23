لجنتا الخارجية والدفاع النيابيتين: نطالب مصر بالتراجع عن إعلان ترسيم الحدود البحرية

أعربت لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن بالغ استغرابهما لإعلان جمهورية مصر العربية- من جانب واحد- ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا وبدون أي مشاورات مسبقة، في هذا الوقت الصعب التي تمر به البلاد مما ينتهك المصالح الليبية في المتوسط.

وأضافت اللجنتان، في بيان مشترك لهما، أن ترسيم الحدود البحرية يعتبر تجاوز لروح الأخوة وحسن الجوار وانتهاكاً للسيادة الليبية لا يمكن القبول به.

وأكدت اللجنتان، أن الترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي، ويتعدى بشكل واضح على الحدود الليبية البحرية.

وتمسكت اللجنتان، برفضهما لذلك الإعلان، وجددت طلبتهما من الجانب المصري بضرورة التراجع الفوري عن إعلانه.

وأضافت اللجنتان، أن ذلك يسيء للعلاقات التاريخية بين البلدين، حيث يتوقع من الأشقاء في مصر مراعاة الظروف السياسية التي تمر بها ليبيا.

وشددتا على أن الإعلان في حد ذاته يعتبر سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث كانت مصر دوماً سندا لليبيا في أوقات الأزمات.

وأشارت اللجنتان، إلى أن ترسيم الحدود يكون عبر مفاوضات تضمن المصالح المتبادلة للبلدين وفقا لمبادئ الأمم المتحدة وقوانين البحار.