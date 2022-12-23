الرئيس الجزائري: يمكن تجاوز مشاكل تنظيم الانتخابات ليعيش الليبيون في العز

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن “مصيرنا مشترك مع الأشقاء في ليبيا والنزاع هناك صعب حله”.

وجاء ذلك في معرض رد تبون خلال حوار تلفزيوني اليوم الأربعاء على سؤال عن سبب تجاهل الليبيين المبادرة الجزائرية لحل أزمة ليبيا رغم ترحيب الأمم المتحدة.

وأضاف تبون: “بدون روح وطنية عالية جدا يصعب حل النزاع الليبي”، مشيرا إلى ما عانته بلاده من أزمات في حقبة التسعينات وخروج الحركات الشعبية لتوحيد المواقف السياسية وحل أزمة الإرهاب، داعيا الليبيين إلى الاقتداء بتجربة الجزائر لحل نزاعهم.

وأعرب الرئيس الجزائري عن رفضه التدخلات في الشأن الليبي، متابعا: “قلت لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة إن ليبيا عندها الثروات الكافية وإنتاجها النفطي أكبر مننا وعدد سكانها أقل مننا، ويمكن لليبيين أن يعيشوا في العز والفخفخة”.

واستطرد تبون: “الحل الوحيد هو الانتخابات ولما الشعب الليبي ينطق على كل العالم احترامه أما اختيار هذا أو ذاك لا نتدخل فيه، الليبيون سواسية”.

وأضاف تبون: “تواصلنا مع بعض الدول الأوروبية لحل الأزمة الليبية عبر الانتخابات، ويظنون أنهم فيه مشاكل لتنظيم الانتخابات ولكن يمكن تجاوزها وليس هناك حل آخر فالديمقراطية تبدأ بالانتخابات”.