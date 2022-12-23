الزوبية: نقابة المحامين بنغازي تدخل سباق النفاق للدفاع على المجرم “بوعجيلة”

رفض جمال الزوبية مدير إدارة الإعلام الخارجي الأسبق، تقديم أي مساندة أو دعم قانوني للمواطن الليبي المختطف أبوعجيلة مسعود والذي تم تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية، منتقدا إعلان نقابة المحامين في بنغازي، الدفاع عنه أمام السلطات الأمريكية.

وتساءل الزوبية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” لماذا يتحمل الليبيون تبعات ما وصفه بـ” نزوات القذافي ومجرميه” بعد نهاية حكمه؟”، على حد تعبيره.

وأضاف:” كان الأولى الاهتمام بضحاياه وهم بعشرات الآلاف من بقايا أجسام بشرية مُحطّمة أو أرامل وأيتام”، على حد قوله.

ولفت إلى أن نقابة بنغازي للمحامين تدخل في سباق النفاق للدفاع على المجرمين، متسائلاً:” هل تكون أتعابهم من صعاليك الرجمة وخدمهم أم من الدولة الليبية؟”، على حد تعبيره.