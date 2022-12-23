امطير: المرتبات متوقفة والعبث بالمال العام في أوج سطوته

استنكرت عضو مجلس الدولة الاستشاري آمنة امطير تدهور الأوضاع والخدمات في ظل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقالت امطير في تدوينة عبر “فيسبوك” إن “المرتبات متوقفة، والمرضى ينتظرون، المستشفيات معتمدة على التبرعات، والعبث بالمال العام في أوج سطوته”.

وأضافت: “اللهم نبرأ إليك مما فعل السفاء منا، ألم أقل لكم كيف من رافعها السيل وتزغرط

الآن، هل للعقلاء صوت يتكلم، أو من تشكره تصعب عليك قريضته”.

يذكر أن وليد اللافي وزير الاتصال بحكومة الدبيبة دعا عددا من الفنانات العرب والإعلاميين إلى حضور ملتقى “صناع المحتوى العرب” الذي نظمه بأحد الفنادق في طرابلس أمس الخميس، ومنحهم مئات الآلاف من الدولارات.

ولا يزال يعاني الموظفون الليبيون في مختلف القطاعات من تأخر المرتبات ووصلت في بعضها إلى 12 شهرا.