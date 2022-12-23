بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة احيانا على بعض المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15- 20)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق, وظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14- 19)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 20)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الواحات.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-20)مْ.

مدينة طرابلس

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