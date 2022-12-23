سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال بينها بنغازي

أخبار ليبيا 24

تشهد، حالة الطقس في ليبيا، اليوم الجمعة، سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال من بينها مدينة بنغازي.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة القصوى ضمن معدلاتها الفصلية لشهر ديسمبر الجاري، وتتراوح ما بين 15 إلى 20 درجة مئوية على أغلب المناطق.

ولفت المركز إلى احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الشمال الشرقي.

رياح معتدلة

والرياح بشمال غرب ليبيا شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية. وفي شمال شرق البلاد شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

أمّا الرياح بجنوب غرب ليبيا شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة. بينما بالجنوب الشرقي شمالية غربية معتدلة السرعة.