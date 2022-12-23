«هيئة مشائخ ليبيا» : تسليم «أبوعجيلة» صفقة خسيسة لاستمرار الدبيبة في السلطة

وصفت الهيئة العامة لمشائخ وأعيان ليبيا، خطف وتسليم المواطن أبوعجيلة مسعود للأمريكان، بـ”الصفقة الخسيسة” لاستمرار عبدالحميد الدبيبة في السلطة، ونهب ثروات الشعب الليبي، وزيادة تجويعه ومعاناته.

وشددت الهيئة العامة، في ختام اجتماعها بمدينة رأس لانوف:” يجب إسقاط حكومة الدبيبات، واتخاذ مواقف اجتماعية رادعة ضد كل من ساهم في هذه الجريمة وعزله اجتماعيًا” .

وقالت الهيئة:” على النائب العام ملاحقة كل من له دور في عملية خطف وتسليم بوعجيلة مسعود، مؤكدة أن الانتخابات مطلب جماهيري مُلح وعاجل، ويجب تهيئة البيئة الملائمة لإجرائها، وإصدار القوانين غير الإقصائية المُسيرة لها”.

وأضافت:” على مجلس النواب تجميد عمل المجلس الأعلى للطاقة، وتأميم أي شركة نفطية تمارس الابتزاز وتستغل الوضع الهش للبلاد”.

وتابعت:” سنطرد أي شركة تشرع في التفاوض مع الحكومة معدومة الشرعية وفاقدة الأهلية”.

واستطردت الهيئة، في بيانها:” على الدول الاجنبية وقف التدخل السلبي في الشأن الداخلي الليبي، لأننا لن نقبل باستمرار استنزافها لصالح الإرهابيين والنهابيين، بينما شعبنا يعاني ضنك العيش”.