الخارجية والدفاع بمجلس النواب ترفضان إعلان مصر ترسيم الحدود البحرية

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أعربت لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس النواب عن رفضهما إعلان مصر بترسيم الحدود البحرية من جانب واحد.

وأبدت لجنة الخارجية والدفاع استغرابهما لإعلان جمهورية مصر من جانب واحد ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا وبدون أي مشاورات مسبقة.

وأكدت اللجنتان في بيان مشترك، أنه في هذا الوقت الصعب الذي تمر به البلاد يعد انتهاكًا للمصالح الليبية في المتوسط.

وأوضحت أن هذه الخطوة تعتبر تجاوزا لروح الأخوة وحسن الجوار وانتهاكا للسيادة الليبية لا يمكن القبول به.

وأفادت اللجنتان، أن ترسيم الحدود الذي أعلنته مصر ترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي يتعدى بشكل واضح على الحدود الليبية البحرية.

وأعلنتا رفضهما لذلك الإعلان، مجددة طلبهما من الجانب المصري بضرورة التراجع الفوري عن إعلانه.

وأضافت اللجنتين بأن ذلك يسيء للعلاقات التاريخية بين البلدين حيث يتوقع من مصر مراعاة الظروف السياسية التي تمر بها ليبيا.

ولفتت إلى أن الإعلان في حد ذاته يعتبر سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين حيث كانت مصر دوما سندا لليبيا في أوقات الأزمات.

وشددت اللجنتين بأن ترسيم الحدود يكون عبر مفاوضات تضمن المصالح المتبادلة للبلدين ووفقا لمبادئ الأمم المتحدة وقوانين البحار.

وكانت مصر أعلنت الأيام القليلة الماضية ترسيم حدودها البحرية الغربية مع ليبيا الأمر لذي قوبل بالفرض داخليًا لأسباب عدة.