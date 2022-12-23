بليحق يوضح حقيقة إقفال مقر مجلس النواب في بنغازي إفراغ محتوياته

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نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الحمعة ما يتم تداوله بخصوص إقفال مقر مجلس النواب في بنغازي.

وقال بليحق :”ننفي هذه الأخبار التي يتم تداولها وهي أخبار عارية عن الصحة من خلال عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إغلاق مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي أو إفراغه من محتوياته أو الاعتداء عليه”.

ونبه المتحدث باسم مجلس النواب كافة وسائل الإعلام إلى عدم الانجرار وراء مثل هذه الأخبار الكاذبة.

وكانت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرًا يفيد بإغلاق مقر مجلس النواب في بنغازي وإفراغه من محتوياته.