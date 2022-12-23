الارصاد: الحرارة ضمن معدلاتها وامطار متفرقة وضباب بهـذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 23/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال. ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة القصوى ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (ديسمبر) و تتراوح مابين (15 – 20 )مْ على اغلب مناطق البلاد. ومن المتوقع بحسب التقرير، احتمال ظهور ضباب اخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الشمال الشرقي.

والله اعــــــــــــــلم.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي