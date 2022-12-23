«بن صالح»: عاش مجد قطر ودام سؤددها

اعتبر محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري سليمان بن صالح، أن ما فعلته قطر في تنظيم مونديال كأس العالم، لن تفعله أي دولة عربية أو إسلامية أخرى.

وقال بن صالح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن العرس الكروي الدولي انتهى ( لم أحضر منه إلا مبارتين وبالصدفة) وقد كتب عنه وعن قطر الكثيرون، البعض كتبوا لإرضاء أهوائهم والبعض الآخر كتبوا للإنصاف”.

وأضاف بن صالح:” شئنا أم أبينا لابد أن نعترف أن ما فعلته قطر لن تفعله دولة عربية وإسلامية أخرى، قطر فرضت نفسها وهويتها الإسلامية والعربية على الجميع، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن قطر لم تثنها الانتقادات ولا الشكوك في أن تستمر في النهج الذي اختارته لتنفيذ هذا العرس الكروي على أرضها.

وتابع:” لقد أثبتت قطر للجميع أنها دولة تستحق الاحترام، وأن عظمة الدول ليست باتساع أراضيها ولا بكثرة تعداد سكانها ولا حتى بتقدمها العلمي، ولكن العظمة تكمن في احترام الذات والتمسك بالمبادئ والهوية وعدم التنازل عن القناعات لإرضاء الآخرين”.

وزعم بن صالح:” في قطر انهزمت المثلية أمام المثالية، وتكسرت أمواج المؤامرات على صخور التحدي وظهرت الحكمة واختفت الفوضى”.

واختتم بن صالح منشورة قائلا:” عاشت قطر وعاش مجدها ودام سؤددها”، على حد وصفه.