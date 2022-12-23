وفد شركة “داوو” الكورية يتفقد مشاريع البنية التحتية المتوقفة ببنغازي

أجرى وفد شركة داوو الكورية الخميس، جولة ميدانية لعدد من مواقع مشاريع البُنية التحتية المُتوقفة ببلدية بنغازي.

وشملت الجولة – بحسب بلدية بنغازي- مواقع مشاريع البُنية التحتية المُتوقفة في مناطق المحيشي والصابرى وبوهديمة ومحطات الرفع.

وذكرت بلدية بنغازي أن وفد شركة داوو الكورية أشاد بمُستوى الأمن الذي تنعم به المدينة وعلى تعاون المواطنين الذين تم مُقابلتهم وترحيبهم بعود الشركة.

والتقى الوفد خلال اليومين الماضيين مع رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري الذي أبدى استعداد البلدية لتذليل المشاكل والصُعوبات التي تحول دون عودة الشركة للعمل في المدينة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.