الصغير: المنقوش حولت نفسها إلى «قراقوز» في مسرحية سمجة وسيئة

اعتبر وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، أن وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، تحولت «قراقوز» بعد مواقفها الأخيرة بشأن أزمة تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الصغير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” لا أحبذ الكتابة أو الحديث عن النساء حتى المسؤولات منهن، لكن للأسف نجلاء المنقوش حولت نفسها بكامل إرادتها إلى قراقوز في مسرحية سمجة سيئة السيناريو والإخراج والأدوار

وكان الصغير، قال في وقت سابق عبر حسابه على “فيسبوك”، مخاطبًا المنقوش:” لا تتحدثي عن الأساليب الشريفة وأنتم سلمتم مواطن ليبي للأمريكان بأقذر الطرق وأحقرها”.

وأضاف الصغير،:” أنتي المسؤول الأول وعراب الصفقة مع الأمريكيين وستدفعون جميعاً ثمن ذلك عاجلاً غير آجل”.

جاء ذلك تعقيباً له على بيان نجلاء المنقوش، التي قالت فيه، إن حسابها الشخصي وحساب وزارة الخارجية التابعة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعرض لعملية اختراق.

وأضافت المنقوش، عبر حسابها على “تويتر”:” أنه تم نشر بيانات مغلوطة ومزورة على حسابي الشخصي وحساب وزارتي”.

ولفتت المنقوش، إلى أن ما حدث من استخدام لأساليب غير شريفة وشخصنة الأمور بطريقة غير أخلاقية هدفه التأثير على مواقفنا.

وتابعت المنقوش:” لازلت مستمرة في أداء عملي رغم كل هذه الحملات، ومؤمنة بقضيتي الوطنية اتجاه بلدي”.

واستطردت المنقوش:” لقد باشرنا في التحقيقات، وسنتخذ كافة الإجراءات لمنع حدوث هذه الأعمال مرة أخرى ومحاسبة المسؤولين عليها”.