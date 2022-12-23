الطقس في ليبيا.. فرص لسقوط أمطار على المناطق الشمالية

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تكون هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة، اليوم الجمعة، على بعض مناطق الشمال.

ففي رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على بعض المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و20 درجة.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و19 درجة.

وفي الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و20 درجة.

أما في الواحات- السرير- تازربو- الكفرة، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الواحات، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و20 درجة.