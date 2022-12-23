مستمرون تحديث وصيانة جميع محطات التحويل والتوزيع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، استمرار أعمال تجديد وتحديث وصيانة جميع محطات التحويل والتوزيع في كافة ربوع ليبيا.

وقالت الشركة، إنه حرصًا منها على معالجة كافة الأعطاب الطارئة بأسرع وقت ممكن لاستمرار تغذية المناطق بالتيار الكهربائي، فقد قامت بتغيير المحطة الجاهزة 77 حجم (500 ك.ف.ا) إلى محطة بحجم (1000ك.ف.ا) في وقت قياسي وبمهنية عالية من قبل فرق الصيانة بدائرة توزيع الهضبة.

وأضافت الشركة، أنها، وفي إطار العمل على إجراء الصيانات والعمرات الجسيمة لعدد من وحدات الإنتاج في مختلف المناطق، فقد نفذت أعمال عمرة جسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة التي قاربت على الانتهاء.

وقالت إن هذا بدوره سيساهم في دعم الشبكة الكهربائية والرفع من قدرتها الإنتاجية.