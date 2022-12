تقرير إيرلندي: واشنطن تتابع مع ليبيا ملف حقوق ضحاياها ولندن لا تقوم بذلك

ليبيا – انتقد تقرير إخباري تعامل بريطانيا مع ملف تعويضات ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي مقارنة بخطوات الولايات المتحدة المرتبطة بتفجير لوكربي.

التقرير الذي نشرته صحيفة “نيوز لتر” الإيرلندية الشمالية وتابعته وترجمت الأهم فيه صحيفة المرصد، نقل عن القائمين على المطالبة بحقوق الضحايا وذويهم غضبهم الشديد لاستمرار واشنطن في ملاحقة الليبيين “المتورطين” بتفجير لوكربي واتهامهم للحكومة البريطانية بالسير في عكس تيار حملتهم ضد ليبيا لتحقيق العدالة.

ونقل التقرير عن السياسي الإيرلندي الشمالي البارز “اللورد إمبي” زعمه أن الاتفاق النووي المبرم بين العقيد الراحل القذافي ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير سبب رئيسي في عدم تفاعل الحكومات البريطانية المتعاقبة لنيل تعويض من ليبيا لصالح ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي.

وبحسب التقرير، لم تتوقف واشنطن عن المطالبة ولأكثر من 30 سنة بتسليم ليبيا المريمي، ناقلًا عن “جوناثان غانيش” الناشط بمجال المطالبة بحقوق الضحايا وذويهم الذي ما زال يعاني من إصابات خطيرة بسبب تفجير “كناري وارف” للجيش الجمهوري الإيرلندي عام 1996 وجهة نظره بالخصوص.

وقال “غانيش”: “التناقض بين مواقف الحكومتين الأمريكية والبريطانية تجاه ضحاياهم فظيع، فالأمريكيون يحاسبون الآن المسؤولين على لوكربي بعد 32 عامًا من الهجوم”، زاعمًا تورط العقيد الراحل القذافي والمريمي وآخرين في الإرهاب عبر تزويد الجيش الجمهوري الايرلندي بأسلحة ومتفجرات “سيمتكس”.

وأضاف “غانيش” متسائلًا: “وماذا عن حكومتنا؟ كتبت إلى رئيس الوزراء الجديد قبل بضعة أسابيع وسألته عما سيفعله حيال كل هذا فهذه القصة لم تختفي ونحن البلد الوحيد الذي نقول فيه لضحايانا عليك أن تحلوا الموضوع مع ليبيا بأنفسكم إنه أمر مروع”.

وبين التقرير أن العام 2019 شهد صدور توصية من لجنة شؤون المؤسسات الوطنية القوية في وستمنستر بأن تضغط حكومة بريطانيا على ليبيا مباشرة من أجل التعويض، وهو ما رفضته على غير العادة فيما قام “اللورد إمبي” بحملة من أجل تعويض الضحايا لسنوات بلا نتيجة.

وقال “إمبي”: “في وقت لا أملك فيه دليلًا ملموس لدعم ما أعتقده، أشعر أن هذا يعود لصفقة بين توني بلير والقذافي بدعم من الولايات المتحدة لمنع الأخير من تطوير أسلحة نووية مقابل انفتاح الاقتصاد الليبي والوصول إلى الاستثمار الأجنبي؛ إذ لا يمكنني التفكير في أي شيء آخر يفسر سياسة حكومتنا في هذا الشأن”.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post تقرير إيرلندي: واشنطن تتابع مع ليبيا ملف حقوق ضحاياها ولندن لا تقوم بذلك first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية