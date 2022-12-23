الرئيس الجزائري: حل الصراع الليبي يحتاج إلى روح وطنية عالية

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على ضرورة توافر الروح الوطنية العالية، من أجل حل النزاع الليبي، وتنحية الصراعات والمصالح الشخصية جانبا.

قال تبون في تصريحات تلفزيونية له: “من دون روح وطنية عالية جدًا يصعب حل النزاع الليبي”، مشيرا إلى أن بلاده مرت بأزمة مشابهة في فترة التسعينيات عندما عانت من الإرهاب، لكنها شهدت تغليبا للمصلحة الوطنية لعبور المأزق.

أضافت تبون في تصريحاته حول قوة العلاقة بين ليبيا والجزائر: “مصيرنا مشترك مع الأشقاء في ليبيا”.

وكان الرئيس الجزائري، أعرب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، عن تفاؤله بقرب حل الأزمة الليبية.

كما عبر الرئيس الجزائري عن الأمل في أن يكون العام 2023 هو عام نهاية المأساة لليبيين، وأن تنعقد الانتخابات دون تدخل خارجي.