ليبيا الان

سفير فرنسا يبحث مشاركة النساء الليبيات في الانتخابات

تم النشر منذُ 54 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

بحث السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، مع عدد من الناشطات الليبيات سبل دعم وتطوير المرأة الليبية في مجال التعليم والإدارة ومشاركتها في الانتخابات.

وفي تغريدة له قال مهراج:”زارني بالسفارة الفرنسية وفد من السيدات الليبيات الناشطات في جمعيات المجتمع المدني، وضمنهم مرشحات في الانتخابات المقبلة”.

وأوضح مهراج أنه استمتع لعرضهن للدور الذي تتطلع له المرأة في ليبيا الغد، قائلا: “كنت معجبًا بالحماس الذي شاهدته”.

من جانبها قالت المنظمة التنسيقية لانتخابات ليبيا البرلمانية إن مديرة تمكين المرأة بالمنظمة، ملاك العجيلي، التقت رفقة نساء ليبيات بمقر السفارة الفرنسية في ليبيا مع مهراج.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك