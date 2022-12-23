المصراتي: الدبيبة يبحث عن العرض المربح لأسرته من تسليم “السنوسي”

أكد الكاتب الصحفي محمود المصراتي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة فتح مزادا على تسليم عبد الله السنوسي أمام فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المصراتي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “صفقة تسليم اللواء عبدالله السنوسي تسير على قدم وساق، مع سباق محموم بين الأمريكان والإنجليز والفرنسيين عمن يجب أن يظفر به هو الأول من العميل حميد، بينما الأخير لازال يبحث عن العرض المربح أكثر له ولأسرته المأفونة لتسليم الرجل” على حد تعبيره.

يشار إلى أن صحيفة الغارديان البريطانية كشفت أن الدبيبة اتفق مع أمريكا على تسليم بوعجيلة مسعود أولاً ثم منحهم السنوسي، هذا الأسبوع لكنه أوقف الاتفاق فجأة خوفًا من الغضب الشعبي الذي تصاعد بعد تسليم بوعجيلة.

وتريد أمريكا تسليم السنوسي الذي تعتبره العقل المدبر لإسقاط طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة فوق لوكربي في اسكتلندا في عام 1988، قتل فيها 270 شخصا، فيما أدانته محكمة في فرنسا غيابيا عام 1999 لاتهامه في تفجير عام 1989 لطائرة ركاب فوق النيجر أسفر عن مقتل 170 شخصا، وتتهمه بريطانيا بدعم الجيش الجمهوري الإيرلندي.