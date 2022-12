أهرام أون لاين: حكومة الدبيبة تصب جل اهتمامها الآن على البقاء في المشهد

ليبيا – واكب تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام أون لاين” المصري الناطق بالإنجليزية الخطوة المصرية الأخيرة المتمثلة بترسيم الحدود البحرية مع ليبيا من جانب واحد.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم منه صحيفة المرصد، نقل عن مصادر مصرية معنية بالوضع الليبي إجماعها على رأي واصف لهذه الخطوة بإجراء وقائي من جانب مصر في ظل عدم الاستقرار في ليبيا، وردًا على التصرفات اللا قانونية للحكومات الليبية المتعاقبة في العاصمة طرابلس بالتسيق مع الأتراك.

ووفقًا للتقرير علقت تركيا على الخطوة المصرية بالإشارة إلى عدم تداخل النقاط الـ9 المحددة بالقرار المصري مع الجرف القاري التركي داعية الطرفين المصري والليبي إلى إجراء مفاوضات بشأن عملية ترسيم الحدود البحرية المشتركة وفق القانون الدولي.

وتابع التقرير: إن رؤية القاهرة التي لم تصدر ردًا على البيان التركي تتمحور حول تحميل أنقرة بعض المسؤولية في دفع الأطراف الليبية لاتخاذ قرارات تتعلق بترسيم الحدود من دون مراعاة الإجراءات المعتادة المعتادة في مثل هذه المواقف وباستغلال الظروف السياسية والأمنية غير المؤاتية في ليبيا.

وبين التقرير أن مصر لم ترد على تصريحات وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش الداعية للقاهرة إلى التفاوض مع حكومتها، في وقت شددت فيه مصادر مصرية على وقوف المصريين بالضد من المفاوضات من حيث المبدأ لكنهم لن يتخذوا هذه الخطوة قبل تشكيل حكومة ليبية شرعية.

وتابعت المصادر بالقول: إن القاهرة تتحرك في مجال المصالح الوطنية التي لا تأخذها الحكومات الليبية في طرابلس على محمل الجد فيما لا يشير الوضع في ليبيا إلى اقتراب الاستقرار ما حتم على الجانب المصري التحرك وقائيا لحماية مصالحه وتأمينه.

ونقل التقرير عن مصدر سياسي ليبي في العاصمة طرابلس قوله: إن تصريحات المنقوش لا تعكس الأولويات الحالية لحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فالأولوية القصوى لهذه الحكومة هي البقاء على الساحة السياسية لأطول فترة ممكنة وبالتالي فهي تأخذ في الاعتبار أن القاهرة لا تدعم وجودها.

وأضاف المصدر أن عدة أطراف ليبية أخرى تعتقد أن على القاهرة التفاوض مع ليبيا بشأن هذه القضية كإجراء طبيعي في المستقبل، لكونها لا تشكك في نوايا مصر تجاه ليبيا وترى أن موقفها له مبرراته لكنها في الوقت نفسه تعتقد أن الأمر سيعاد النظر فيه عندما يستقر الوضع.

وتطرق التقرير لرفض حكومة الدبيبة اقتراحًا من مؤسسة النفط في طرابلس لتحويل الغاز الطبيعي الليبي إلى محطات تسييل مصرية في مدينتي دمياط وإدكو وهو ما فسره مراقبون على أنه علامة على دعم هذه الحكومة لمشروع تركي للتنافس مع منتدى غاز شرق المتوسط.

وأضاف التقرير: إن تركيا عازمة على نقل الغاز إليها من نيجيريا والجزائر عبر ليبيا والبحر الأبيض المتوسط ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

