مجلس النواب الليبي ينفي شائعات إغلاق مقره في بنغازي

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، ما تم تداوله من أنباء في عدد من المنصات الإعلامية، حول إغلاق مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، وإفراغه من محتوياته أو الاعتداء عليه.

وقال بليحق في بيان له اليوم: “ننفى ما يتم تداوله ونشره من أخبار عارية عن الصحة، من خلال عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إغلاق مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي أو إفراغه من محتوياته أو الاعتداء عليه”.

وطالب بليحق جميع وسائل الإعلام بعدم الانجرار وراء ما وصفها بـ “الأخبار الكاذبة”.