الجارح: محاولة الدبيبة لتسليم السنوسي مستمرة

دعا المحلل السياسي محمد الجارح إلى إنقاذ الليبيين في سجون رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة قبل تسليمهم إلى الخارج.

وقال الجارح في تغريدة عبر “تويتر”: “على الرغم من إفشال محاولة تسليم عبدالله السنوسي في آخر لحظة الاسبوع الماضي، إلا أن محاولة تسليمه إلى الأمريكيين مازالت مستمرة”.

وأضاف: “كل من لديه سجين في سجون آل الدبيبة عليه إنقاذهم الآن قبل فوات الأوان”.

يشار إلى أن صحيفة الغارديان البريطانية كشفت أن الدبيبة اتفق مع أمريكا على تسليم بوعجيلة مسعود أولاً ثم منحهم السنوسي، هذا الأسبوع لكنه أوقف الاتفاق فجأة خوفًا من الغضب الشعبي الذي تصاعد بعد تسليم بوعجيلة