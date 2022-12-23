باشاغا يؤكد اهتمام الحكومة بتحسين الخدمات الضرورية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء

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أكد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اهتمام الحكومة بتحسين الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء، وحل المشاكل التي تواجه هذه القطاعات ورفع مستوى الأداء بالمرافق الخدمية في كافة أرجاء البلاد.

جاء ذلك، خلال زيارته لمدينة طبرق رفقة نائبه علي القطراني ، وعدد من الوزراء بالحكومة.

وتفقد باشاغا، سير العمل بمحطة تحلية المياه بمدينة طبرق، والتي ظلت على مدى سنوات تعاني من الأعطال وتحتاج إلى صيانة عاجلة وتطوير لتصل المياه إلى جميع المواطنين.

وشملت الزيارة محطة طبرق البخارية، حيث وقف على أداء الوحدة الأولى بالمحطة، التي دخلت إلى الخدمة مؤخرًا.

ووجه باشاغا باستكمال العمل ببقية الوحدات لتساهم في تحسين الشبكة العامة للكهرباء.

كما شملت الزيارة كورنيش طبرق أحد مشاريع البلدية، والذي سيكون متنفسًا لأهالي المدينة ومكانًا للترفيه.