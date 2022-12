باشاآغا: لا بد من إنهاء أعمال صيانة وتطوير مقرات مجلس النواب في طبرق

ليبيا- تابع رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا ونائبه علي القطراني أعمال الصيانة والتطوير لمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد استماع باشاآغا والقطراني لشروحات وافية تم تقديمها لهما من قبل إدارة ومهندسي الشركة المنفذة بشأن الإنشاءات والأعمال الهندسية ونسبة الإنجاز في 3 مشاريع هي ديوان رئاسة مجلس النواب ومقر المجلس والإدارات التابعة له.

ونقل البيان باشاآغا توجيهه بضرورة إنهاء أعمال الصيانة والتطوير في الوقت المحدد، وفقًا للمواصفات الهندسية المعتمدة.

